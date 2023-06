Cegid : nomination à la tête de la BU Experts-Comptables

(Boursier.com) — Cegid a nommé François Millo (52 ans) au poste de Directeur de la Business Unit Experts-Comptables de Cegid. Il reporte à Pascal Houillon et rejoint le Comité Exécutif de Cegid.

L'arrivée de François Millo en tant que Directeur de la Business Unit Experts-Comptables de Cegid incarne la volonté de l'entreprise de renforcer les liens existants avec les professionnels dans cette phase de conduite du changement. "Son expérience de plus de 25 ans sur le marché de l'Expertise Comptable et du Commissariat aux Comptes lui a permis de développer une parfaite connaissance du terrain et des qualités relationnelles solides, qui constituent des atouts majeurs pour assurer une expérience client supérieure, mémorable et distinctive aux clients experts-comptables de Cegid", commente la direction de Cegid.

Reportant directement à Pascal Houillon, CEO de Cegid, François Millo est également chargé de consolider le leadership de Cegid sur le marché de l'Expertise Comptable. Il participe à la poursuite de la croissance de Cegid sur ce marché, en France comme à l'international, et à l'adoption des solutions SaaS par les cabinets. Pour mener à bien cette mission, François Millo s'appuie sur une équipe de 500 collaborateurs et sur les solutions utiles et innovantes de Cegid pour aider les experts-comptables à se digitaliser, à développer leurs activités à valeur ajoutée et à accroître l'efficacité de leur relation client.