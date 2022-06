Cegid lance sa solution de gestion de la comptabilité dédiée aux professions libérales

(Boursier.com) — Cegid lance sa nouvelle solution Cegid Professions Libérales. Cette solution intuitive et simple permet une gestion collaborative de la comptabilité des professions libérales par les cabinets d'experts-comptables et les OGA. Ceux-ci peuvent donc concentrer leurs efforts sur des missions à plus forte valeur ajoutée comme l'accompagnement sur la partie privée des professionnels et poursuivre leur transformation. Cegid Professions Libérales se veut une réponse aux multiples spécificités d'un secteur en pleine croissance, mais qui, finalement, reste peu adressé.