Cegid lance 'Cegid Immobilisations Ultimate'

(Boursier.com) — Cegid , spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l'ERP et du Retail, annonce une nouvelle solution dédiée à la gestion comptable des immobilisations des grandes entreprises et des ETI. Cegid Immobilisations Ultimate est la première solution nativement cloud alliant réponses aux besoins métiers et avancées technologiques, pour assurer la gestion complète du cycle de vie des immobilisations des entreprises.

Acteur majeur dans l'édition de logiciels de gestion, Cegid a développé depuis 30 ans une expertise unique dans le domaine de la gestion des immobilisations pour les grandes entreprises et les ETI. A ce jour, Cegid accompagne déjà plus de 1.600 entreprises dans la gestion financière de leur patrimoine mobilier, immobilier, corporel et incorporel, qu'elles en soient propriétaires ou locataires.

Des fonctionnalités particulièrement innovantes au service d'une gestion experte des problématiques comptables

Cegid Immobilisations Ultimate couvre l'ensemble des besoins des entreprises en matière de gestion du patrimoine : simulations et prévisions d'investissements, gestion automatique des écritures comptables (CRC & IFRS), gestion des contrats de location simple et financement, gestion par composant, pilotage des contrats et échéanciers...

Cette solution utile et innovante gère l'ensemble du cycle de vie des immobilisations en s'appuyant sur le cloud pour :

-disposer de données toujours à jour et des dernières évolutions réglementaires ;

-bénéficier d'une vision exhaustive en temps réel du patrimoine de l'entreprise grâce à des tableaux de bord performants ;

-offrir un environnement utilisateur intuitif, simple et mobile.