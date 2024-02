Cegid finalise l'acquisition d'Exalog

(Boursier.com) — Cegid a conclu l'acquisition d'Exalog, un éditeur de logiciels cloud de gestion des paiements et de la trésorerie pour les PME et ETI, qui compte 90 collaborateurs. Exalog devient, à compter de ce 8 février, Exalog, A Cegid Company.

Cegid avait annoncé, le 30 janvier dernier, son intention d'acquérir Exalog. Acteur clé des solutions de gestion de trésorerie pour les PME et ETI, Exalog propose une plateforme SaaS unifiée qui intègre 3 solutions majeures adaptées aux besoins des Directeurs Financiers en matière de transactions bancaires, gestion de trésorerie et communication bancaire : Allmybanks (paiements internationaux et trésorerie groupe pour les grands comptes et ETI), Exabanque (flux multi-bancaires et trésorerie dans la zone SEPA pour les PME) et Mesbanques, une solution multi-bancaire commercialisée par un réseau de distributeurs en France et en Europe.

Exalog compte 12.000 entreprises clientes et gère 500 millions de transactions bancaires par an.

Cette nouvelle acquisition stratégique va permettre à Cegid de se positionner comme le numéro 2 sur le marché français.