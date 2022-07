Cegid en négociations exclusives pour acquérir Grupo Primavera

(Boursier.com) — Cegid est entré en négociations exclusives dans l'intention d'acquérir Grupo Primavera, l'une des principales plateformes de logiciels de gestion d'entreprises de la péninsule ibérique.

La transaction, entièrement réalisée en actions, donnera naissance à un important fournisseur de logiciels d'entreprises de la région ibérique et permettra à Cegid d'accélérer son développement international, tout en portant la valorisation de la nouvelle entité à environ 6,8 milliards d'euros.

Le rapprochement de Cegid et de Grupo Primavera confirme la position de Cegid en tant qu'éditeur majeur de solutions de gestion cloud pour les entreprises. Capitalisant, dans la région ibérique, sur les solutions Retail et Taxes de Cegid enrichies des solutions phares de ressources humaines suite aux acquisitions de Meta4 en 2019 et, plus récemment, de VisualTime, l'arrivée de Grupo Primavera assoit fortement la position de leader de Cegid dans la péninsule Ibérique et ouvre de fortes opportunités de développement à Grupo Primavera en s'appuyant sur la présence de Cegid en Amérique latine.

À la clôture de l'opération, Silver Lake, le leader mondial de l'investissement technologique, restera l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité. Oakley Capital -qui a créé Grupo Primavera suite à une série de douze acquisitions, et qui en est l'actionnaire majoritaire- rejoindra KKR et AltaOne parmi les actionnaires minoritaires de Cegid. L'ensemble des actionnaires s'associera à Pascal Houillon, CEO de Cegid et à Santiago Solanas, CEO de Grupo Primavera, ainsi qu'à l'équipe de direction pour soutenir la prochaine phase de croissance de Cegid.

Grupo Primavera a débuté ses activités en 2019 lorsque Oakley a acquis la plateforme autonome Ekon et s'est associé à une solide équipe de direction avec à sa tête Santiago Solanas, pour mettre en oeuvre une stratégie buy and build ambitieuse, comprenant l'acquisition structurante de Primavera BSS en 2021. Grupo Primavera compte 800 employés basés 5 cinq pays, 165.000 clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 76 MR en 2021. L'entreprise offre une large gamme de solutions cloud qui couvre la facturation, la comptabilité et l'ERP. Ces offres sont destinées aux petites entreprises et aux marchés intermédiaires en Espagne, Portugal et en Afrique, et sont particulièrement présentes chez les professionnels de la comptabilité. Ensemble, Grupo Primavera et Cegid devraient réaliser dans la péninsule Ibérique un résultat pro forma équivalent à plus de 150 ME cette année.

A la clôture de la transaction, Santiago Solanas et toute son équipe de direction rejoindront Cegid. Il reportera directement à Pascal Houillon.