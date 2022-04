Cegid : du nouveau

(Boursier.com) — Cegid annonce la disponibilité d'un nouveau module de gestion des interventions intégré à Cegid XRP Flex, sa solution ERP cloud flexible et composable. Ce nouveau module, permet aux PME et ETI d'effectuer un suivi connecté et précis de leurs opérations de services sur site.

Fort de ses 140.000 utilisateurs connectés chaque jour à leur ERP et de ses 30.500 clients, Cegid confirme sa place de leader sur le marché de l'ERP en France.