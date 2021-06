Cegid crée une Business Unit Finance & Tax

Crédit photo © Cegid

(Boursier.com) — Cegid annonce la création d'une nouvelle Business Unit Finance & Tax. Cette nouvelle entité regroupe les solutions d'ACA, l'éditeur français de solutions SaaS dédiées à la gestion de trésorerie et au traitement des flux financiers acquis par Cegid le 1er avril, ainsi que les solutions existantes de Cegid dans ce domaine et ceux de la consolidation et de la fiscalité.

La nouvelle Business Unit Finance & Tax de Cegid apporte une réponse globale et complète aux directions financières pour la gestion de leurs flux financiers.

Cette nouvelle BU Finance & Tax compte 220 collaborateurs. Elle est dirigée par Jean-Baptiste Auzou, précédemment Directeur Général d'ACA.