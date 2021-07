Cegid confirme l'acquisition de Talentsoft

Crédit photo © Cegid

(Boursier.com) — Cegid , acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l'Expertise Comptable et du Retail, annonce aujourd'hui la signature définitive de l'acquisition de Talentsoft, l'un des principaux acteurs des solutions Cloud de Gestion des Talents. Cette signature concrétise la naissance d'un champion français, leader sur le marché européen des solutions de Gestion de la Paie et des Ressources Humaines dans le Cloud.

Cegid avait annoncé le 12 avril dernier son intention d'acquérir Talentsoft et confirme ce jour que l'achat est désormais finalisé.

Talentsoft cumule 14 années d'expertise réussie au service de ses 2.200 clients en France et dans 130 pays grâce à sa suite logicielle de Gestion du Capital Humain (Human Capital Management - HCM) qui s'est rapidement imposée comme l'un des leaders en Europe pour son excellence et son approche centrée sur l'expérience utilisateur et le savoir-faire unique de ses équipes.

L'acquisition de Talentsoft va permettre à Cegid d'accélérer sa stratégie au service des professionnels des Ressources Humaines, l'un de ses cinq marchés prioritaires, et de compléter sa gamme de solutions utiles et innovantes avec une offre Talent parfaitement adaptée aux besoins des organisations - de la petite entreprise aux grands comptes - en France, comme à l'international.

En combinant les deux entreprises Talentsoft et Cegid deviennent un groupe leader de plus de 600 millions d'euros de CA annuel et l'un des plus beaux fleurons français de la French Tech. Les synergies sont évidentes tant par les solutions que par les géographies dans lesquelles les deux sociétés sont présentes. La vision, la puissance des deux marques, la performance du portfolio produits rassemblé, le talent des équipes respectives, la culture de co-création et d'entrepreneuriat ainsi que l'expertise commune avec plus de 80% de CA combiné dans le cloud constituent une formidable opportunité dans la conquête de nouveaux marchés.

Les trois cofondateurs Jean-Stéphane Arcis, CEO, Joël Bentolila, Directeur Technique et Alexandre Pachulski, Directeur Produits, l'équipe de management et les 600 collaborateurs de Talentsoft rejoignent Cegid à compter de ce jour.