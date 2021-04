Cegid confirme l'acquisition d'ACA

(Boursier.com) — Cegid , spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l'ERP et du Retail, annonce aujourd'hui la signature définitive de l'acquisition d'ACA. Cegid avait annoncé le 17 mars dernier son intention d'acquérir ACA, et confirme ce jour que l'achat est désormais finalisé.

Société française fondée en 1989 dont le siège est basé à Paris, ACA est un éditeur de logiciels indépendant spécialisé dans la gestion de trésorerie des entreprises (THETYS et CASH SOLVE), dans la gestion des flux comptables et financiers (ISIE) et qui dispose également d'une solution de gestion dédiée au secteur de l'Assurance (ASSUREX). Avec ses solutions cloud particulièrement innovantes, ACA apporte une réponse complète à ses clients, en conjuguant leurs impératifs d'évolutivité fonctionnelle et en garantissant la stabilité et la robustesse de ses solutions.

Grâce à ses solutions SaaS et à l'expertise de ses équipes expérimentées qui proposent un très haut niveau de service, ACA est aujourd'hui un éditeur de solutions unanimement reconnu auprès des directions financières qui a déjà su convaincre 350 clients prestigieux multisectoriels. Le portefeuille de solutions d'ACA va également être rapidement commercialisé auprès des clients de Cegid comme complément naturel à leur solution actuelle.

"Nous sommes heureux d'avoir finalisé l'acquisition d'ACA et d'accueillir dans nos équipes Jean-Baptiste Auzou, Directeur Général, ainsi que la centaine de collaborateurs de l'entreprise", précise Pascal Houillon, CEO de Cegid. "Avec l'acquisition d'ACA, Cegid ajoute une brique majeure à ses solutions destinées aux directions financières des ETI et grandes entreprises : la gestion de la trésorerie et du cash management. Cegid confirme ainsi son expansion dans le domaine des flux financiers".