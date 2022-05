Cegid complète son offre avec l'une des solutions leader de gestion des notes de frais et de voyages dans le cloud

(Boursier.com) — Cegid , un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de l'Expertise Comptable, du Retail et de l'entrepreneuriat, est rentré en négociations exclusives dans l'intention d'acquérir la filiale de Dimo Software, Notilus, éditeur de logiciel français qui compte 138 collaborateurs.

Notilus est l'un des principaux éditeurs de T&E (Travel & Expense - gestion des déplacements et des notes de frais). La société dispose de 25 ans d'expérience, compte plus de 1.000 clients multisectoriels en France, comme à l'international essentiellement PME, ETI et grands comptes, tels qu'Acadomia, Atol Les Opticiens, Casino, Groupama, Groupe ADP, Legrand, Rossignol, Groupe Seb, Stellantis, FN Herstal, Ferrovial et d'autres entreprises, banques et organisations internationales prestigieuses ..., soit 2 millions d'utilisateurs.

Notilus propose trois offres majeures, toutes dans le cloud : Notilus T&E, la solution phare de gestion des notes de frais et réservations de voyages destinée au Secteur Privé ; Notilus InOne, solution de gestion des notes de frais et voyages dédiée au Secteur Public ; et enfin Notilus YourWay, une solution de gestion de flotte automobile, venant en complément de sa suite principale.