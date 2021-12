Cegid annonce l'acquisition de l'espagnol VisualTime by Robotics

(Boursier.com) — Cegid , acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l'Expertise Comptable et du Retail, annonce l'acquisition de VisualTime by Robotics, société espagnole spécialisée dans les solutions cloud de gestion des temps qui compte plus de 1.200 clients et réunit 75 collaborateurs.

Avec l'acquisition de VisualTime by Robotics, société espagnole spécialisée dans les solutions de gestion des temps (GTA), Cegid renforce sa position de leader en Europe sur le marché des solutions SaaS de gestion de la paie, des temps et des talents, sur les segments des PME et grands comptes.

Après l'acquisition de Meta4 mi-2019 et de Talentsoft en juillet dernier, Cegid enrichit son portefeuille de solutions cloud de gestion des ressources humaines avec une solution innovante VisualTime, déjà choisie par plus de 1.200 entreprises issues de tous les secteurs d'activité, telles que : Adidas, Adolfo Dominguez, Argal, Bosch, La Croix Rouge, Escada, Haribo, Carglass, L'Oréal, Nivea, Warner Bros, Wurth, etc.

VisualTime est une solution utilisée par plus de 500 000 personnes chaque jour. Elle permet aux organisations de planifier, d'automatiser et d'optimiser leurs ressources, quelles que soient leurs modalités de travail : sur site, à distance ou hybride. C'est un atout essentiel à la mesure de la performance et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle des collaborateurs, tout en créant un environnement de travail efficace et agréable.