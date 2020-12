Cegid acquiert Koalaboox

(Boursier.com) — Cegid , spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l'ERP et du Retail, fait l'acquisition de Koalaboox dont le siège est situé à Liège en Belgique.

Avec cette acquisition, Cegid s'installe solidement sur le marché belge et devient un acteur de la Fintech européenne avec la mise à disposition d'une gamme de produits uniques et d'une nouvelle technologie à l'usage de ses partenaires permettant l'optimisation de la trésorerie des petites entreprises.

Nouvelle ligne d'activité

Un logiciel de gestion de facturation simple hébergé dans le cloud, augmenté d'une solution innovante d'accès en un clic à une avance de trésorerie, a permis à Koalaboox de séduire en à peine 3 ans une communauté de plus de 9.000 entrepreneurs et de 950 fiduciaires en Belgique. Avec cette innovation rapidement adoptée par ses utilisateurs pour sa simplicité et son efficacité, Cegid fait une entrée remarquée sur le marché belge des logiciels de gestion.

Cette acquisition permet également à Cegid de développer une nouvelle ligne d'activité stratégique, autour des échanges de flux et de données bancaires dont le but est d'améliorer le cashflow des entreprises, préoccupation permanente des entrepreneurs mais exacerbée durant cette crise sanitaire.

Autorisation de paiement

Grâce à une technologie basée sur une expertise unique et une intelligence artificielle propriétaire, la solution acquiert en quelques secondes les informations utiles du client final et établit de manière instantanée l'autorisation, ou non, de régler le montant des factures sélectionnées, et ce à peine 48h après leur émission.

Cegid prévoit d'enrichir son portefeuille produits actuel en utilisant cette technologie notamment au service des offres leaders comme Cegid XRP Flex pour les PME, Cegid Gestion Commerciale pour les petites entreprises, ou Cegid Loop pour les cabinets d'Expertise-Comptable. L'ambition de Cegid est également de proposer cette solution à l'ensemble des éditeurs de gestion du marché européen ; la technologie développée par Koalaboox utilise des API ouvertes facilitant son intégration avec toutes les solutions de gestion potentielles du marché.