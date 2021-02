Cegid a finalisé l'acquisition de Cedricom

(Boursier.com) — Cegid , spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l'ERP et du Retail, annonce la signature définitive de l'acquisition de Cedricom,

Cegid avait annoncé le 7 janvier son intention d'acquérir Cedricom, et confirme, ce 11 février, que cet achat est désormais finalisé.

Société française fondée en 1991 dont le siège est basé en Bretagne, Cedricom possède un savoir-faire unique en France en matière de solutions sécurisées de gestion et d'échanges de flux bancaires.

Aux banques, établissements de paiement et Fintech, Cedricom propose une suite logicielle permettant de faciliter et sécuriser les échanges entre les établissements financiers et leurs clients entreprises ou leurs partenaires. Cette suite est complétée par une offre d'hébergement hautement sécurisée permettant aux banques qui le souhaitent de bénéficier des fonctionnalités des solutions Cedricom sans contraintes d'exploitation. Pour les entreprises, Cedricom propose des logiciels permettant de faciliter et sécuriser leurs échanges avec leurs banques, ainsi qu'une solution de dématérialisation de chèques permettant d'assurer la gestion, en un flux unique, des chèques et des documents associés. Enfin, Cedricom a développé une offre spécifique à destination des experts-comptables en France qui permet la collecte des relevés bancaires. Celle-ci est complétée par une offre permettant de faciliter et de sécuriser les flux bancaires comme autorisé pour les experts-comptables depuis la mise en application de la Loi Pacte.