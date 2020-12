Cegereal : Sector Leader !

(Boursier.com) — Cegereal a atteint le statut de Sector Leader monde au classement 2020 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans la catégorie des sociétés de bureaux cotées avec un score de 94/100. La société conserve son niveau de Five Stars et sa place sur le podium du GRESB depuis sa première participation en 2014. Chaque année, le GRESB évalue et classe la performance Environnementale Social et de Gouvernance (ESG) des acteurs de l'immobilier au niveau international. Le statut de Sector Leader est attribué aux sociétés ayant démontré un leadership évident dans leur démarche et performance RSE. La société annonce également avoir reçu deux Gold Awards de l'EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière.

Ces récompenses témoignent de la pertinence de la stratégie RSE de Cegereal qui s'articule autour de 4 axes stratégiques : s'adapter au climat, intégrer la RSE à la gouvernance, avoir une empreinte sociale positive et déployer des actions innovantes, et saluent la performance de son programme Upgreen your Business.