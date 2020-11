Cegereal : revenus locatif en hausse de 2% sur neuf mois

(Boursier.com) — Cegereal fait état d'une hausse de 2% de ses revenus locatifs sur neuf mois, à 47,7 millions d'euros. Le taux d'occupation atteint 93,4% au troisième trimestre en prenant en compte la libération des espaces par Sagem en avril. Il était de 95,0% à la même période en 2019.

Au cours des douze derniers mois, près de 20.000 mètres carrés, soit plus de 10% de la surface totale du portefeuille de Cegereal, ont fait l'objet d'une signature de bail, d'une extension ou d'un renouvellement, démontrant l'attractivité et la qualité du patrimoine. Les surfaces libérées par Sagem en avril sur le campus d'Arcs de Seine, situé le long de la Seine à Boulogne-Billancourt, font d'ores et déjà l'objet de fortes marques d'intérêts. Au 30 septembre, la durée moyenne pondérée des baux (WALT) sur le portefeuille est supérieure à 5 années.

Le positionnement 100% bureaux de la foncière a permis de collecter l'ensemble des loyers et charges dus au 30 septembre. En cette période de reconfinement, Cegereal reste particulièrement à l'écoute de ses utilisateurs. Les équipes de la foncière sont engagées dans un dialogue régulier avec les locataires, renforcé au cours des derniers mois, afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins.