Cegereal : KPMG prolonge à Europlaza

Cegereal : KPMG prolonge à Europlaza









Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — Cegereal annonce la signature d'un nouveau bail avec la société KPMG France, qui occupera au total 12 600 mètres carrés au sein de la tour Europlaza. Le bail a été conclu pour une période ferme jusqu'en 2031.

Le leader de l'audit et du conseil avait déjà étendu à plusieurs reprises son implantation dans l'immeuble au cours des 18 derniers mois pour y accueillir différents métiers tels que son nouveau cabinet d'avocat et son centre de formation. Les équipes de KPMG France occuperont les nouvelles surfaces à compter du 2ème trimestre 2020 et viendront compléter les clients internationaux de premier rang qui ont fait le choix d'Europlaza.

Avec cette prise à bail, le taux d'occupation du portefeuille de Cegereal s'élève à 96,9%.