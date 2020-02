Cegereal : hausse des résultats

Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — Forts de ses nombreuses commercialisations, les revenus locatifs de Cegereal ont progressé de 19,5% pour atteindre 63,4 millions d'euros au 31 décembre 2019 avec une contribution de 9,9 millions de l'immeuble Passy Kennedy acquis en décembre 2018. Les revenus locatifs progressent de +2,2% à périmètre constant.

La valeur d'expertise du patrimoine immobilier de Cegereal (hors droits) s'élève à 1.464 millions d'euros, en hausse de +3,9% par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par la commercialisation des surfaces à des conditions supérieures à celles du marché et par la pertinence de la localisation du patrimoine.

Progression de tous les indicateurs financiers

L'excellente activité locative conjuguée à l'effet année pleine des revenus générés par l'immeuble Passy Kennedy a impacté positivement la performance opérationnelle et financière de la société. Ainsi, le résultat EPRA de Cegereal s'élève à 40,0 millions d'euros au 31 décembre 2019, en forte hausse de +30,6% par rapport à 2018.

Le résultat net part du Groupe atteint 80,8 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 33,4 millions d'euros au 31 décembre 2018 et s'explique principalement par la hausse de la valeur du patrimoine.

L'endettement net consolidé du Groupe atteint 769 millions d'euros au 31 décembre 2019, soit un ratio d'endettement de 52,6%, et présente une maturité moyenne de 3,5 années, pour un taux moyen de 1,3%.

L'ANR Triple Net EPRA a progressé de 8,7% pour atteindre 695,1 millions d'euros soit 43,7 euros / action, contre 639,6 millions d'euros au 31 décembre 2018 soit 41 euros / action. Cette croissance s'explique par la forte progression du résultat IFRS consolidé (+80,8 millions d'euros), principalement en raison de l'augmentation de la valeur d'expertise du portefeuille (+55,4 millions d'euros) compensée par la distribution du dividende (-36,6 millions d'euros).

Le cash-flow récurrent généré par Cegereal s'inscrit en progression pour atteindre 42,9 millions d'euros, contre 35,2 millions d'euros en 2018. Lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, Cegereal proposera cette année encore une distribution significative qui s'élève à 2,3 euros par action.