Cegereal : devient Vitura, dividende à suivre

(Boursier.com) — La société d'investissement immobilier cotée Cegereal devient Vitura. Cette nouvelle identité a été approuvée par les actionnaires lors de l'Assemblée générale du 12 mai 2021.

Le nom Vitura véhicule les idées de vitalité, d'agilité et de responsabilité, des valeurs que la société place au coeur de tout ce qu'elle entreprend pour continuer à imaginer les bureaux de demain. Vitura est résolument tournée vers l'avenir et fait de la création de valeur à long terme sa priorité, grâce à la capacité de ses équipes à réagir, à se réinventer et à sa volonté de toujours mieux répondre aux futurs modes de travail et de vie.

La signature de marque, "Workplaces for People. By People", met en avant la relation de confiance et de partenariat nouée avec les clients et les partenaires, ainsi que la place centrale de l'humain, au coeur de la stratégie de Vitura.

La nouvelle identité visuelle est déployée sur l'ensemble des supports de communication de la foncière. Le nouveau site Internet sera, quant à lui, dévoilé d'ici quelques jours : www.vitura.fr.

Une stratégie de repositionnement

Vitura enregistre des revenus locatifs de 15,3 millions d'euros au 1er trimestre 2021 en baisse de 4,4% par rapport au 1er trimestre 2020 principalement en raison de la libération des surfaces de Sagem et Hewlett Packard en 2020 sur le campus Arcs de Seine. Ces espaces sont d'ores et déjà rénovés ou en cours de rénovation et font l'objet de marques d'intérêt.

Par ailleurs, début 2021, la prolongation du bail du Crédit Foncier de France sur la moitié des surfaces de Rives de Bercy a été signée pour une année supplémentaire. Le taux d'occupation de la foncière atteint 90,1% au 31 mars 2021.

Le contexte de crise a été un accélérateur de tendances en matière de qualité de vie au travail, qui s'appuient sur le besoin de convivialité, d'échange et d'efficacité. Ces nouvelles attentes avaient été anticipées par Vitura, comme en témoigne le repositionnement de ses actifs et dernièrement l'inauguration des nouveaux lieux partagés d'Europlaza. La tour célèbre un nouvel art de vivre et de travailler, réconciliant nature et urbanisme, accompagné par des prestations ultra-modernes et une offre de restauration aux plus hauts standards.

La situation sanitaire n'a pas impacté la solidité financière de la foncière qui a collecté 100% des loyers et charges du 1er trimestre 2021.

A l'occasion de l'Assemblée générale du 12 mai 2021, les actionnaires de Vitura ont approuvé les comptes annuels de la société et une distribution de 2 euros par action.

Lors de cette Assemblée générale, le mandat de Directeur général de Monsieur Jérôme Anselme a été renouvelé pour une durée de quatre années.

Agenda

17 mai 2021 : Détachement du coupon

19 mai 2021 : Paiement du dividende

23 juillet 2021 : Résultats semestriels 2021

10 novembre 2021 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021.