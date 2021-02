CeGeReal deviendra Vitura

Comme annoncé, CeGeReal modifie sa dénomination. La société d'investissement immobilier vient de révéler sa nouvelle identité... La SIIC a l'intention de devenir Vitura.

Depuis 2015 et sous l'impulsion du nouvel actionnaire Northwood Investors, la foncière a connu une profonde transformation. Composé de trois immeubles situés aux portes de Paris au moment de sa création, son portefeuille atteint maintenant près de 1,5 milliard d'euros (au 31 décembre 2020). Il s'est enrichi d'actifs emblématiques dans Paris et le Grand Paris, avec l'acquisition d'Hanami en 2016 et de Passy Kennedy en 2018.

Une vision tournée vers l'avenir

La foncière investit à long terme dans des immeubles de bureaux, les transforme en lieux de vie responsables et y apporte les fonctionnalités, équipements et services qui permettent de libérer les potentiels. Reconnue pour son agilité, la société est engagée dans une démarche d'écoute et d'échanges et propose des espaces de travail toujours plus agréables et performants.

Vitura incarne cette approche tournée vers l'avenir, avec la capacité de réagir rapidement à l'évolution du marché et à s'adapter aux futurs modes de travail et de vie.

Le nom Vitura véhicule ces idées de vitalité, d'agilité, et de responsabilité, des valeurs que la société place au coeur de son action pour continuer à imaginer les bureaux de demain , explique le management.

'Workplaces for People. By People' pour signature de marque

La société, qui conçoit les espaces de travail de demain et place l'humain au coeur de son approche, a un conception désormais portée par la signature 'Workplaces for People. By People'. Cette signature de marque met en avant la relation de confiance et de partenariat nouée avec les clients et les partenaires, avec l'ambition commune de créer un environnement professionnel de qualité .