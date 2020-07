Cegereal : des comptes résilients au premier semestre

Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — CeGeReal résiste ! La foncière a vu ses revenus locatifs progresser de 0,9% au premier semestre à 31,6 ME alors que son résultat net (EPRA) hors revenus exceptionnels (hors indemnités perçues) a augmenté de +2,7% à 19,2 ME. L'ANR Triple Net EPRA par action hors droits s'établit à 43,7 euros (+5,8%).

Le taux d'occupation est de 93,4%, à la suite de la libération de 5.700 mètres carrés par Sagem sur Arcs de Seine, à Boulogne-Billancourt le 1er avril 2020. Il s'élevait à 96,9% au 31 décembre 2019. Des travaux de rénovation sont d'ores et déjà en cours sur ces espaces libérés récemment, et dont la livraison est programmée pour le 2ème semestre 2020.

Avec un positionnement 100% bureau et des locataires au profil solide, grands comptes pour la plupart, l'incidence de la crise sanitaire sur Cegereal a été limitée. Ainsi, le taux d'encaissement des loyers pour le troisième trimestre se situe à plus de 95% à ce jour. Pour rappel, les reports accordés par Cegereal au 1er semestre ont représenté moins de 1% des revenus locatifs de la foncière. L'impact de la crise économique dans les prochains mois devrait rester contenu dans la mesure où la société bénéficie d'une durée moyenne pondérée des baux de 5,2 années, en augmentation continue depuis plus de deux ans. Les flux locatifs demeurent ainsi sécurisés à long terme pour la société. Par ailleurs, le taux d'endettement est en baisse de -1,1 pt par rapport au premier semestre 2019. Ainsi, Cegereal serait à même de faire face à une situation dégradée de l'économie si cela était nécessaire.

La société a versé un dividende de 0,75 euro par action contre 2,30 euros par action prévus initialement. Cette réduction, ponctuelle et de prudence, permet à la foncière de libérer des marges de manoeuvre et maintenir son agilité opérationnelle dans ce contexte d'incertitude.