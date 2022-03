Cegedim : vers un nouvel exercice de transition

(Boursier.com) — Cegedim recule de 1,8% à 27,10 euros ce vendredi, alors que le résultat opérationnel courant du groupe en 2021 a baissé de 4,4% pour s'établir à 39,9 ME. Ce repli résulte principalement d'un impact négatif de 4,5 ME dû à une moindre capitalisation de 'R&D' et à une hausse des amortissements de R&D. Le résultat net part du Groupe s'établit à 26,2 ME en 2021 contre 10,8 ME en 2020..

Lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2022, il sera proposé de fixer le dividende à 0,50 Euro par action.

Bien que l'impact sur 2022 de la pandémie de Covid-19 soit encore difficile à évaluer et malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires. Cegedim anticipe ainsi en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5%. Le Résultat opérationnel courant devrait rester stable du fait des forts investissements envisagés, notamment pour Cegedim Santé.

Portzamparc parle d'une publication en "demi-teinte"..."Au delà des incertitudes liées au contexte macroéconomique, les investissements à consentir vont se traduire par un nouvel exercice de transition pour 2022... Suite au beau parcours du titre (post-annonce de l'entrée en négociation en vue d'une prise de participation au capital de Cegedim Santé) et après mise à jour de notre modèle, notre objectif est abaissé de 29 à 28 euros et nous abaissons notre recommandation d'Acheter à 'Conserver'" conclut l'analyste.