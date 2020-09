Cegedim : une solution pour lutter contre la falsification des médicaments

Cegedim : une solution pour lutter contre la falsification des médicaments









(Boursier.com) — Smart Rx, éditeur spécialisé dans les solutions et services pour la pharmacie depuis plus de 30 ans qui fait partie du groupe Cegedim, lance Smart Rx Sérialisation, solution globale et innovante conçue pour faciliter le travail des pharmaciens dans l'identification des médicaments contrefaits. A la suite de la directive européenne 2011/62/UE entrée en vigueur le 9 février dernier, tous les médicaments doivent désormais être dotés de dispositifs de sécurité permettant la vérification de leur conformité et authenticité sur le marché. Toutes les pharmacies et les centres hospitaliers français, sont par conséquent obligés de mettre en place des mesures pour sécuriser la chaîne de distribution des médicaments.

Dans ce cadre, chaque boîte de médicaments en circulation doit désormais disposer d'un dispositif de sécurité physique - soit une pastille autocollante appliquée sur la boîte, ainsi que d'un Data Matrix - QR code permettant de vérifier la conformité de la boîte et contenant toutes les informations relatives au médicament (date d'expiration, date de production, numéro du lot, etc.). Parmi les premiers éditeurs français certifiés par le CNOP et par France MVO, Smart Rx a développé Smart Rx Sérialisation, une solution de contrôle qui permet le tracking des Data Matrix pour vérifier l'authenticité de chaque boîte de médicaments et garantir la conformité des produits auprès des pharmaciens tout en conservant l'historique des données. Smart Rx a fait le choix d'assurer une communication directe à la base européenne gérée par France MVO ou, comme recommandé par l'Ordre des Pharmaciens, par une connexion sécurisée et authentifiée en utilisant la carte CPS du pharmacien. Le choix de ce paramétrage est du ressort du pharmacien.