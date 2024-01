Cegedim : un ton plus bas

(Boursier.com) — Cegedim recule de plus de 4% à 18 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé au quatrième trimestre 2023 de 166,6 ME en progression de 7,9% en données publiées et en données organiques, par rapport à la même période de 2022. Malgré un ralentissement relatif au dernier trimestre par rapport au reste de l'année, toutes les divisions opérationnelles ont contribué à la croissance du groupe Cegedim sur l'année 2023.

Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires est en croissance de 10,9% en données publiées et de 10,8% en données organiques, par rapport à 2022, atteignant quasiment la perspective de 11% attendue...

Sur la base des données actuellement disponibles, le groupe anticipe une croissance de son résultat opérationnel courant.

Pour 2024, Cegedim anticipe une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%.

Selon Portzamparc, "les facturations bénéficient d'une dynamique commerciale un peu moins forte au T4 et atténuent la tonalité très confiante du management affichée fin octobre... Nous restons cependant à 'Conserver' et confirmons notre objectif de cours à 20,1 euros".