Cegedim : un résultat net de 6,5 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Cegedim a progressé de 6,3% à 251,2 ME au premier semestre 2021 contre 236,2 ME au premier semestre 2020.

En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 6,2% sur la période.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,4 ME, soit de 70,4% pour s'établir à 10,7 ME au premier semestre 2021 contre 6,3 ME au premier semestre 2020.

Il représente 4,3% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021 contre 2,7 % au 30 juin 2020.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit en un profit de 6,5 ME au premier semestre 2021 contre une perte de 4,7 ME au premier semestre 2020.