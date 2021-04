Cegedim : un premier trimestre en légère croissance organique

Cegedim : un premier trimestre en légère croissance organique









(Boursier.com) — Cegedim a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 122,5 millions d'euros, en croissance de 0,8% en données publiées (+1% en données organiques) par rapport à 2020 et de 4,2% par rapport à 2019.

Dans les Logiciels & services, le chiffre d'affaires s'élève à 68,8 millions d'euros, quasiment stable en données organiques par rapport à 2020. Cette stabilité résulte d'une croissance de la plupart des activités logiciels contrebalancée par un effet de base négatif de l'activité d'informatisation des médecins anglais. En effet, en 2020, le NHS a demandé des développements spécifiques qui ont généré du chiffre d'affaires exceptionnel non reconduit en 2021. Par ailleurs, les activités dites de projet, principalement pour l'assurance santé, qui ont été à l'arrêt depuis plusieurs mois, redémarrent avec la signature de plusieurs dossiers significatifs venant ainsi récompenser les avancées technologiques du groupe.

" L'environnement reste volatile, les incertitudes demeurent et les effets de la crise sanitaire se font toujours sentir. Néanmoins après des mois de janvier et février relativement atones, la croissance a été plus marquée au mois de mars. Si l'on compare au premier trimestre 2019, le groupe enregistre une croissance organique de 4,2% de son chiffre d'affaires, ce qui nous rend confiants en notre capacité à réaliser une bonne performance cette année ", indique Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim.