Cegedim : un partenariat porteur avec Shift

(Boursier.com) — Cegedim Insurance Solutions (Cegedim), acteur des solutions logicielles et services métier pour l'assurance de personnes, et Shift Technology, fournisseur de solutions d'automatisation et d'optimisation des décisions basées sur l'IA pour le secteur de l'assurance, soulignent le succès de leur partenariat avec 10 millions d'assurés couverts et avec, à leurs côtés, une dizaine d'acteurs de premier plan sur le marché de l'assurance. Les deux spécialistes français de la technologie appliquée au secteur de l'assurance ont associé leurs expertises en 2021 pour proposer au marché français de la santé et de la prévoyance des solutions de référence en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux. C'est pour faire face à l'évolution des comportements de fraude que Cegedim Insurance Solutions a tout d'abord souhaité élargir son offre en y intégrant Shift Claims Fraud Detection, une solution qui permet d'identifier les risques et de détecter la fraude, les abus et paiement à tort grâce à l'IA. La technologie développée par Shift s'avérait être le complément idéal de l'expertise métier dans le traitement des données d'assurance de personnes de Cegedim Insurance Solutions, qui propose pour compléter cette offre, une cellule d'experts métier dédiée à l'instruction des cas de fraude détectés.

En deux ans, ce partenariat a permis de signer une dizaine de références de premier plan sur le marché français de l'assurance, avec parmi elles, Mutuelles du Soleil et Klésia.