Cegedim SRH retenu par PayBIX pour un partenariat exclusif

(Boursier.com) — PayBIX , startup belge spécialisée dans l'unification des solutions de paie et de RH à destination des entreprises européennes de moins de 250 salariés par entreprise locale, choisit Cegedim SRH comme partenaire exclusif sur les territoires français et suisse en vue d'y proposer à ses clients la solution Teams.

PayBIX ambitionne, avec sa technologie dénommée Epix, d'offrir à ces entreprises une vision à 360o de leurs données et même d'unifier l'ensemble de leurs processus mensuels de paie. La gestion administrative des personnels et la saisie des variables de temps sont ainsi centralisées au sein d'Epix qui alimente ensuite le processus local de calcul des bulletins de paie. Cela permet à ces entreprises de répondre aux impératifs locaux de conformité légale tout en bénéficiant d'une gestion harmonisée en amont et en aval de leurs processus de paie.

Déjà présent dans 15 pays européens via son réseau de partenaires, PayBIX a sélectionné en France et en Suisse Cegedim SRH en vue d'y proposer à ses clients la solution Teams. Ce partenariat permet ainsi à PayBIX de s'appuyer sur un acteur reconnu de l'externalisation de la paie et disposant d'une des solutions les plus innovantes et complètes du marché. Cegedim SRH renforce de son côté son réseau de partenaires internationaux et sa capacité à proposer sa solution Teams au segment des PME.