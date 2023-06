Cegedim SRH déploie la nouvelle interface Teams Portail RH

(Boursier.com) — Depuis 3 ans, Cegedim SRH, spécialiste des solutions digitales pour la paie et les Ressources Humaines, a initié un chantier de recherche et de développement pour homogénéiser l'ensemble des produits proposés à ses clients sur le plan graphique et ergonomique. Désormais, la solution Teams Portail RH -utilisée par plus de 700.000 utilisateurs- s'inscrit pleinement dans ce renouveau en proposant une nouvelle navigation à la fois moderne, intuitive et accessible. La nouvelle interface développée par les équipes de Cegedim SRH est un modèle applicatif unique, aucun projet d'intégration n'a d'ailleurs été requis chez ses clients.

La refonte ergonomique de Teams Portail RH est une première étape vers un outil accessible aux personnes en situation de handicap visuel nécessitant l'utilisation de la navigation au clavier ou de la synthèse vocale. Ces points d'amélioration seront finalisés d'ici la fin de l'année 2024 avec à la clef, une période d'audit pour obtenir le référentiel WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Une attention particulière a également été portée au sujet des contrastes du menu et de la page d'accueil. Les menus seront disponibles par défaut avec la charte graphique paramétrée. Néanmoins, les utilisateurs pourront choisir le "thème classique" conçu par les designers de Cegedim SRH pour garantir une gestion des contrastes optimisée.