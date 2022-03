Cegedim SRH dépasse les 80 ME de chiffre d'affaires en 2021 et renforce sa rentabilité

(Boursier.com) — Cegedim SRH, acteur majeur des solutions digitales pour la gestion des Ressources Humaines et de la Paie, enregistre un chiffre d'affaires de 81,3 millions d'euros en 2021, et poursuit sa croissance à deux chiffres.

Porté par l'accélération de la transformation digitale des processus RH des entreprises, Cegedim SRH réalise ainsi une année exceptionnelle et gagne la confiance de plus de 120 nouveaux clients, ce qui représente 180.000 nouveaux bulletins mensuels. Cegedim SRH produit désormais plus de 9 millions de bulletins de paie par an via Teams RH, sa solution RH dédiée aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activités.

Une activité en hausse grâce à une stratégie dynamique

Cegedim SRH accomplit cette performance grâce à l'engagement de ses 850 collaborateurs.

Ils incarnent au quotidien une culture d'entreprise reposant sur 3 piliers forts :

- La proximité : avec 8 agences en France métropolitaine et 3 agences à l'étranger - au Maroc, en Roumanie et en Suisse -,

- L'innovation : avec le lancement de 6 nouveaux produits en 2021 et une augmentation de près de 10% de ses investissements en R&D pour 2022,

- L'agilité : avec la capacité de s'adapter rapidement à l'évolution de son environnement pour accompagner ses clients avec des offres comme l'optimisation du télétravail dans le contexte sanitaire récent.

De belles perspectives pour 2022

Cette année encore, Cegedim SRH anticipe de belles perspectives de croissance.

L'entreprise prévoit notamment d'investir sur 3 axes :

- Le développement de nouvelles offres, dans le domaine de la gestion des Talents notamment, afin de compléter son portefeuille produits et d'offrir des solutions toujours plus en phase avec les usages clients notamment en matière de digitalisation.

- L'ouverture de nouveaux marchés, en propre avec des ambitions fortes dans le domaine du secteur public, des solutions de paie destinées aux experts comptables ou à travers des partenariats pour distribuer ses solutions.

- Le recrutement de près de 150 nouveaux collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui viendront s'ajouter aux 120 embauches déjà réalisées en 2021. Ces nouveaux postes sont d'ores et déjà ouverts, les profils recherchés très variés (ingénieurs, consultants, responsables de comptes, juristes ...) et tous, sont consultables directement sur le lien suivant : Cegedim SRH Carrières.

"2021 a été une année particulièrement riche en termes d'activités, et nous remercions l'ensemble des entreprises qui nous témoignent leur confiance au quotidien. Grâce à elles, nos équipes se mobilisent chaque jour un peu plus pour offrir des conseils adaptés, sur-mesure, avec des offres qui répondent aux attentes des DRH", indique Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim SRH.