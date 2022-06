Cegedim SRH acquiert Laponi

(Boursier.com) — Cegedim SRH, acteur de référence en matière d'externalisation de la paie et des ressources humaines, acquiert Laponi, une startup française créée en 2016, avec pour mission de réduire efficacement l'impact de l'absentéisme sur le chiffre d'affaires des entreprises.

Laponi a développé avec succès une plateforme digitale accessible en mode SaaS afin de proposer en temps réel à des collaborateurs internes et externes d'effectuer des remplacements. Facile d'utilisation, la solution Laponi alerte en temps réel tous les salariés des missions disponibles et leur permet ainsi de choisir librement les missions tout en augmentant leurs revenus. Côté entreprise, Laponi automatise et sécurise au plan juridique l'ensemble du processus depuis la publication des nouvelles missions jusqu'à la signature électronique des avenants.

Les gains pour les entreprises sont ainsi multiples : des remplacements plus rapides avec des collaborateurs déjà formés, une réduction drastique de la charge administrative pour les managers et une valorisation de leur marque employeur pour les entreprises utilisatrices. Des acteurs majeurs de la distribution et de la restauration - Monoprix, Bio c' Bon, Franprix, La Vie Claire ou encore des franchisés Burger King- ont déjà adhéré au principe.

Avec cette acquisition, Cegedim SRH complète le panel de fonctionnalités de sa plateforme SIRH TeamsRH. Composante à part entière du portefeuille de Cegedim SRH, Laponi sera en capacité de répondre aux problématiques d'absentéisme de ses 400 clients et de bénéficier de l'ensemble des moyens techniques, financiers et commerciaux de l'entreprise.

Jérôme Rousselot, directeur de Cegedim SRH, souligne notamment : "l'excellente complémentarité entre les deux sociétés autour d'une solution déjà éprouvée et fortement appréciée par des clients communs, en particulier dans le secteur de la distribution".