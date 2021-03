Cegedim : soutenu !

Cegedim : soutenu !









(Boursier.com) — Cegedim grimpe de plus de 6% ce mercredi à 24,30 euros, alors que Gilbert Dupont est passé à l''achat' sur le dossier avec un cours cible de 29,5 euros dans le viseur. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé 2020 de 496,9 millions d'euros, en recul de seulement 1,4% en données publiées et de 0,2% en données organiques par rapport à 2019 grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires de 1,9% au troisième trimestre et de 2,3% au quatrième trimestre.

Le groupe anticipe un résultat opérationnel courant 2020 du même ordre qu'en 2019. Pour 2021, Cegedim anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2%, en données organiques.

Cegedim ne prévoit pas d'acquisitions significatives en 2021 et ne communique pas de prévision ni d'estimation de résultat net...