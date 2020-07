Cegedim : sous pression

(Boursier.com) — Cegedim corrige de 7% à 29 euros ce mercredi, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires en recul organique de 8% au deuxième trimestre. La société a pour objectif d'un chiffre d'affaires 2020 quasiment stable par rapport à celui de 2019. Cette cible pourrait cependant être remise en cause "en cas de dégradation sensible de la situation sanitaire en Europe au second semestre 2020".

Cegedim n'anticipe pas d'acquisitions significatives en 2020 et ne communique pas de prévisions ni d'estimations du bénéfice. Parmi les dernières notes de brokers, Gilbert Dupont a dégradé le dossier à 'réduire' en visant un cours de seulement 28 euros.