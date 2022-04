Cegedim : Smart Rx sélectionné par l'Agence Numérique en Santé

(Boursier.com) — Cegedim indique que Smart Rx, partenaire des pharmacies d'officine depuis plus de 30 ans, a vu sa candidature retenue par l'Agence Numérique en Santé pour le référencement Ségur de son logiciel de gestion d'officine. Smart Rx permettra ainsi un partage fluide et sécurisé des données de santé, entre professionnels de santé et l'usager en interfaçant avec son LGO des services et référentiels clés tels que le DMP, INS, MSS, ProSantéconnect, e-prescription, ApCV... Smart Rx contribue de ce fait à la mise en place d'une sécurité et interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé.

En lançant le Ségur du numérique en santé, l'Etat soutient le développement massif et cohérent du numérique en santé en France et y implique tous les acteurs : médecine de ville, hôpitaux, biologistes, radiologues, pharmacies, EHPAD. L'Etat souhaite notamment faire évoluer les solutions logicielles sur des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques afin de permettre un partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et usager.

En travaillant à l'obtention d'un référencement Ségur pour son Logiciel de Gestion d'Officine (LGO), Smart Rx contribue à cette démarche et accompagne les pharmaciens équipés de sa solution logicielle dans la fluidification des échanges interprofessionnels et le partage sécurisé d'informations et d'ordonnances avec leurs patients.

Spécialisé depuis 30 ans dans la technologie et les services dédiés aux pharmacies, Smart Rx fait partie du Groupe Cegedim.