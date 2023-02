Cegedim : Smart Rx est référencé au Ségur du numérique en santé

(Boursier.com) — Partenaire des pharmacies d'officine depuis plus de 30 ans, Smart Rx, qui fait partie du Groupe Cegedim- annonce que l'Agence du Numérique en Santé (ANS) a validé le référencement Ségur du numérique en santé de son Logiciel de Gestion d'Officine (LGO).

Les pharmacies équipées de la solution logicielle Smart Rx bénéficieront d'un partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé et leurs patients. Le pharmacien pourra s'appuyer sur cette nouvelle version du LGO Smart Rx et utiliser les nombreuses fonctionnalités Ségur en adéquation avec son geste métier. Le référencement Ségur du LGO Smart Rx présente en effet un réel avantage pour les pharmaciens d'officine, puisqu'il leur permet une meilleure prise en charge du patient.

Les pharmaciens équipés Smart Rx pourront dès le premier trimestre 2023, s'équiper de la version Ségur de leur LGO.

"Avec l'obtention du référencement Ségur pour son Logiciel de Gestion d'Officine, Smart Rx contribue au développement massif et cohérent du numérique en santé en France. Nous accompagnons les pharmaciens dans la fluidification de leurs échanges interprofessionnels, le partage sécurisé d'informations et d'ordonnances avec leurs patients", indique Stéphane Roux, Directeur de la R&D Smart Rx qui a coordonné l'ensemble des développements Ségur.