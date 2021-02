Cegedim : Shimadzu France retient Cegedim e-business

(Boursier.com) — Cegedim e-business annonce la signature d'un nouveau contrat avec Shimadzu France, filiale de Shimadzu Corporation l'un des leaders mondiaux dans l'instrumentation analytique pour les laboratoires. Cegedim e-Business accompagnera la société afin d'accélérer sa transformation digitale, en agissant dans un premier temps sur le processus de traitement des factures fournisseurs.

Au total, près de 2.400 factures par an seront traitées par la solution SY by Cegedim de Cegedim e-business. L'implémentation de la solution SY by Cegedim, prévue d'ici la fin mars comprendra :

- La récupération des informations d'identification sur les factures ;

- La capture des informations utiles pour traiter les factures ;

- Un workflow de validation des factures ;

- L'archivage dans un coffre-fort électronique pendant 10 ans ;

- La mise à disposition de toutes les factures sur le portail SY.