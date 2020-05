Cegedim sélectionné par l'IGN

Cegedim sélectionné par l'IGN









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cegedim.com, spécialiste de l'hébergement en cloud privatif, a remporté le marché public de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) portant sur l'hébergement cloud et l'infogérance de certaines de ses applications. Producteur et diffuseur de référentiels de données géographiques et forestières, l'IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national, ainsi que d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales.

Cegedim propose sous la marque cegedim.cloud une palette de services cloud pour l'hébergement d'applications critiques et de données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes managées ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim).