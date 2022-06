Cegedim Santé dévoile 'Maiia Connect'

(Boursier.com) — Cegedim Santé, éditeur de solutions et services dédiés aux professionnels de santé, dévoile sa nouvelle solution de messagerie instantanée gratuite et sécurisée : Maiia Connect. Elle permet aux professionnels de santé d'optimiser le parcours de soins des patients et l'organisation de leur pratique au quotidien. Sur web comme sur l'application mobile Maiia pro, Maiia Connect est disponible pour les médecins, paramédicaux et pharmaciens, ainsi que leurs secrétariats.

En un clic, la solution permet d'accéder à l'ensemble des professionnels de santé en France grâce à l'annuaire national des professionnels de santé.