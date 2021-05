Cegedim Santé annonce l'acquisition de Kobus Tech

(Boursier.com) — Cegedim Santé, l'activité de Cegedim dédiée à l'accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, annonce l'acquisition de Kobus Tech, spécialiste du logiciel de bilan et de suivi patients pour les kinésithérapeutes. Cegedim Santé réaffirme ainsi sa vocation d'aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients, à contribuer à améliorer l'accès à la santé pour tous et à fluidifier le parcours de soins.

Cegedim Santé compte plus de 100.000 professionnels de santé utilisateurs de ses solutions connectées et près de 28.000 kinés équipés notamment des logiciels de gestion Kiné4000 ou Maiia Gestion.

Kobus propose une solution plébiscitée par plus de 4.000 utilisateurs qui permet de réaliser tout le suivi patient des kinésithérapeutes (bilans, prescription d'exercices, création de courrier, etc.), avec une forte expertise scientifique. Elle s'intègre parfaitement avec les solutions Cegedim Santé et lui permet de proposer l'offre la plus complète du marché pour les 90.000 kinés de France.

Kobus et Cegedim Santé ont l'ambition commune de garantir une expérience inégalable aux utilisateurs en innovant pour simplifier l'usage de leurs solutions, afin d'aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients.

En rejoignant Cegedim Santé, Kobus poursuit son développement tout en bénéficiant des ressources du Groupe Cegedim, comme son propre hébergement des données, y compris de santé, en France sur ses serveurs.

La première étape est la création d'une compatibilité entre les solutions de Kobus et Cegedim Santé pour apporter aux kinésithérapeutes davantage de services, avec plus de fluidité et de simplicité au quotidien.

Par la suite, la mutualisation des savoir-faire et expertises va permettre d'accélérer la création et le développement d'un écosystème de solutions interconnectées pour tous les professionnels de santé, en gardant toujours l'utilisateur au centre des innovations.

"Nous avons cette vocation commune : aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients. Cette intégration est l'opportunité d'accroître nos capacités d'innovation et de rendre nos technologies accessibles à encore plus de professionnels de santé, en s'appuyant sur la force du Groupe Cegedim", déclare Benoit Sibileau, Président de Kobus.

"Nos synergies sont telles, que nous avons l'impression que Kobus a toujours fait partie de l'équipe Cegedim Santé. Aussi, ce regroupement est apparu pour nos 2 équipes comme une évidence. En mutualisant nos expertises scientifiques, nous allons pouvoir non seulement améliorer les synergies entre nos produits, mais surtout accélérer le développement de nouvelles solutions pour tous les professionnels de santé", déclare Jean-Baptiste Gamblin, Président de Cegedim Santé.