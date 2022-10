Cegedim : sans surprise ?

(Boursier.com) — Cegedim recule de 1,4% à 15,60 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé au 3e trimestre, en progression de +6,7% en données publiées et de +5,6% en données organiques par rapport à la même période de 2021. Il s'établit à 133,3 millions d'euros (124,8 ME un an plus tôt).

A fin septembre, le chiffre d'affaires est en croissance de +6,6% en données publiées et, de +5,9% en données organiques par rapport à la même période de 2021, confirmant la bonne orientation du chiffre d'affaires observée au second trimestre. Il s'établit à 400,8 ME (376 ME un an plus tôt).

Perspectives affichées

Avec un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2022 en croissance organique de 5,9% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2022.

Il existe un décalage de plusieurs mois entre les augmentations salariales et la hausse annuelle des tarifs résultant de leurs indexations, par exemple à l'indice Syntec en France. L'impact négatif de ce décalage combiné au lancement du plan de développement de Cegedim Santé impactent négativement le Résultat opérationnel courant...

"Pas de véritable surprise sur ce trimestre qui s'inscrit dans le prolongement des précédents" commente Portzamparc qui souligne qu'après mise à jour de son modèle, il abaisse son objectif de cours de 18,6 euros à 16,6 euros, mais relève sa recommandation d''Alléger' à 'Conserver', compte tenu de la récente baisse du titre (-18% sur un mois post-résultats semestriels)".