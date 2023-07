Cegedim : sans forcer...

(Boursier.com) — Cegedim reste ferme sur les 22 euros ce vendredi, après avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2023 de 301 millions d'euros, en croissance de 12,5% en données publiées et de 12,1% en données organiques par rapport à 2022. Toutes les divisions contribuent à cette croissance, maintenant la bonne dynamique commerciale observée lors du trimestre précédent. A noter le démarrage du contrat Allianz au 1er avril 2023, contribuant à la croissance de près de 30% du chiffre d'affaires de la division BPO sur le semestre.

L'activité de facturation électronique et d'échange dématérialisé de données est en croissance de 7,4%. Les activités France et internationales contribuent positivement à cette croissance.

L'activité de flux liés au remboursement des dépenses de santé en France (Tiers Payant) réalise un 2ème trimestre en progression de 1,2% par rapport à la même période un an plus tôt (+5,5% sur le semestre), le contrat de gestion du tiers payant Allianz est en effet désormais facturé dans le cadre des prestations confiées en BPO (basculé au 1er avril).

Les activités Data réalisent un 2ème trimestre en croissance de 16,5% par rapport à 2022, soit +10,7% sur le semestre, tirées majoritairement par les ventes en France. Côté Marketing, la communication en officines continue sa progression sur le second trimestre (+5,6%) pour atteindre une croissance de près de 9% sur le semestre.

Le BPO Assurance a réalisé une croissance de plus de 65% sur le second trimestre, et 42% sur le semestre, tiré par le démarrage au 1er avril 2023 du contrat Allianz.

La gestion pour compte des services RH des clients poursuit son développement avec une croissance sur le semestre de 9,4%.

Perspectives affichées

Avec un chiffre d'affaires au premier semestre 2023 en croissance organique de 12,1% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 10% et une progression de son ROC...

Le Groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2023.

Portzamparc parle d'une "très bon point de passage avec une dynamique de croissance qui intègre aussi un phénomène de rattrapage lié aux retards de déploiements Ségur des précédents trimestres... La confiance du management sur l'atteinte de l'objectif en 'top line' reste cependant nuancée par un discours un peu plus prudent concernant les marges compte tenu d'un mix-produit moins favorable lié à la forte croissance de la division BPO". De quoi rester à 'conserver' sur le dossier...