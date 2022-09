Cegedim : sanctionné après une publication décevante

(Boursier.com) — Cegedim plonge de 11,5% à 17 euros au lendemain d'un point semestriel pour le moins décevant. L'entreprise spécialisée dans les logiciels dans le domaine de la santé est tombée dans le rouge sur les six premiers mois de l'année, accusant une perte de 4,9 millions d'euros contre un profit de 6,5 ME un an plus tôt malgré un chiffre d'affaires consolidé de 267,6 ME, en progression de 6,5% en données publiées et de 6,1% en données organiques. Le résultat opérationnel courant ressort à 6,8 millions d'euros, en recul de 39,7%.

"Le Groupe a accéléré le développement des projets en cours entraînant une hausse des effectifs de R&D et des équipes commerciales. De plus, la forte hausse des coûts salariaux enregistrée au premier semestre n'est répercutée aux clients qu'un an après. En effet, l'essentiel des contrats du Groupe prévoit une clause d'indexation des prix annuelle. Ce décalage pénalise les marges en 2022. La division Logiciels & services est la plus pénalisée par ce phénomène", explique Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim.

Le groupe se dit néanmoins "très bien positionné pour saisir les différentes opportunités de marché et aborde la seconde partie de l'année avec confiance".

Portzamparc revoit sensiblement ses scénarios 2022 et 2023 (baisse respective de -67% et -50% des BPA) à la suite de cette publication sensiblement inférieure à ses attentes. Au-delà des incertitudes liées au contexte macroéconomique et à l'inflation, les investissements à consentir (renforcement de l'équipe commerciale et R&D) vont se traduire par un exercice de transition pour 2022 et devrait également se poursuivre sur 2023 (avec cette même incapacité à passer de nouvelles hausses de prix mi-2023 le cas échéant en cas de nouveau durcissement de la situation), explique la maison de bourse. Malgré l'effet Segur pouvant venir booster la top line, la visibilité restera faible sur la base de coûts. Après mise à jour de son modèle, le broker dégrade le titre à 'alléger' et coupe son objectif de 28 à 18,6 euros.

Oddo BHF dégrade également le dossier à 'neutre' avec un objectif ramené à 20 euros.