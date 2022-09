Cegedim s'offre Sedia, nouvelle brique de l'offre Hospitalis

(Boursier.com) — Cegedim e-business propose avec Hospitalis, une offre de services à destination de tout le réseau hospitalier en permettant la digitalisation des échanges commerciaux et logistiques des établissements publics et privés avec leurs fournisseurs. L'acquisition récente de Sedia - spécialisée dans les logiciels de traçabilité à usage des structures médicales depuis 1985 - vient compléter cette offre. Grâce à elle, Hospitalis intègre désormais un service de traçabilité des Dispositifs Médicaux et Dispositifs Médicaux Implantables (DM/DMI). Editeur de logiciels médicaux, créés à l'origine pour la chirurgie cardiaque, Sedia s'est fait une spécialité dans la traçabilité. Aujourd'hui, l'ensemble des Dispositifs Médicaux (DM) sont pris en charge dans ses solutions. Elle est capable d'interpréter tous les codes-barres des fournisseurs en recueillant les informations, entre autres, sur le fabricant, la référence, le numéro de lot et/ou de série ainsi que la Date Limite d'Utilisation du DM recherché. Au total, elle compte près de 900 000 scans par an et plus de 8 millions de DMI tracés.

Nouvelle brique de l'offre Hospitalis, la solution Sedia apporte trois niveaux de traçabilité : sanitaire, financière et logistique des DM/DMI en dépôt, en prêt ou en achat ferme.