Cegedim s'allie à Shift Technology

(Boursier.com) — Cegedim Insurance Solutions, acteur des solutions logicielles et services pour l'assurance de personnes, et Shift, fournisseur de solutions d'automatisation et d'optimisation des décisions basées sur l'IA pour le secteur de l'assurance, associent leurs expertises pour proposer au marché français de la santé et de la prévoyance des solutions de référence en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux (LCB-FT).

Cegedim Insurance Solutions, qui propose déjà une solution dans le domaine optique, a souhaité élargir son offre en intégrant Shift Claims Fraud Detection, une solution déjà adoptée par des acteurs majeurs de l'assurance de personne en France, qui permet d'identifier les risques et de détecter la fraude, les abus et paiement à tort grâce à l'IA, avec un taux de pertinence maximal. En complément, Cegedim Insurance Solutions propose une cellule d'experts métier, dédiée à l'instruction des cas de fraude détectés.

Le périmètre fonctionnel de la solution de Shift, associé à l'expertise métier dans le traitement des données d'assurance à la personne de Cegedim Insurance Solutions, constituent une solution innovante et globale, capitalisant sur de nombreux retours d'expérience.

Cegedim Insurance Solutions distribuera, en exclusivité, la solution Shift Claims Fraud Detection auprès de ses clients dotés de logiciels ACTIV'Infinite et services tiers payant Cetip.