Cegedim : rien de grave ?

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires au premier semestre 2022 en croissance organique de 6,1% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, Cegedim reste confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2022. Il existe un décalage de plusieurs mois entre les augmentations salariales et la hausse annuelle des tarifs résultant de leurs indexations, par exemple à l'indice Syntec en France. L'impact négatif de ce décalage, la poursuite de l'investissement en 'R&D' et en force commerciale impactent négativement le Résultat opérationnel courant du premier semestre.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre est donc attendu en recul...

"Un premier semestre de bonne facture qui conforte notre scénario 'top line'" commente Portzamparc qui souligne que le management devrait être en mesure d'apporter davantage de visibilité et un objectif de ROC lors de la présentation des résultats semestriels fin septembre... Verdict : "À ce stade, nous ne modifions ni notre opinion 'Conserver' ni notre objectif de cours (28 euros)". Le titre monte de 1,5% ce vendredi à 20,80 euros.