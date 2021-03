Cegedim : révolutionnaire ?

(Boursier.com) — Cegedim annonce le lancement de TP Santé, offre inédite destinée à la prise en charge des produits vendus en pharmacie non remboursés par la Sécurité sociale. L'offre en question s'adresse à l'ensemble des organismes complémentaires santé désireux d'élargir leurs offres de services, en complément de leurs paniers de soins actuels, mais aussi aux pharmacies pour connaître la prise en charge d'un produit en temps réel et en faire la demande directement. Avec TP Santé, complémentaires santé et pharmacies proposent ensemble une sélection de paniers de soins innovants et un tiers payant électronique et automatique, sans aucune ressaisie pour chacun des acteurs.

Depuis le 1er janvier 2021 par exemple, l'homéopathie a rejoint la longue liste des produits non-remboursés par la Sécurité sociale. Les produits vendus en pharmacie et non remboursés par la Sécurité sociale pèsent désormais 5,7 milliards d'euros par an pour les ménages et ne sont quasiment pas remboursés par les assurances santé complémentaires. Une situation qui favorise le renoncement aux soins.

C'est dans ce contexte que Cegedim a mis à profit son expertise technologique et sa connaissance du domaine de la santé, pour proposer une solution unique permettant de répondre à la fois aux besoins des assurés, des assureurs complémentaires et des pharmaciens. TP Santé s'appuie sur une innovation technologique pour gérer le remboursement de produits jusqu'ici non remboursés, et permet ainsi de lutter contre le renoncement aux soins.

Pour constituer les paniers de soins TP Santé, Cegedim s'est appuyé sur l'expertise d'un Comité Scientifique indépendant composé de médecins et de pharmaciens.

Plus de 2.000 produits 'santé' ont été sélectionnés et répartis dans 8 paniers de soins. Les assurances santé complémentaires peuvent choisir tout ou partie de ces paniers et déterminer un forfait annuel de prise en charge.

Les paniers TP Santé s'appuient sur la norme 'Visio V2', élaborée par Cegedim et intégrée dans tous ses logiciels d'officine. Cette norme permet de faire le lien directement entre l'officine et les complémentaires santé. Elle se déploie actuellement dans près de 15.000 officines.

Le pharmacien est ainsi en mesure d'interroger en temps réel les droits d'un assuré sur la prise en charge d'un produit issu d'un panier de soins. Visio V2 permet de faire des demandes de prises en charge pour TP Santé, mais aussi pour l'ensemble des paniers de soins intégrés par les complémentaires santé dans les garanties de leurs contrats.