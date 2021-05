Cegedim retenu par l'UZ Brussel

Cegedim retenu par l'UZ Brussel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cegedim e-business accompagne l'UZ Brussel, l'un des 7 hôpitaux universitaires de Belgique, dans sa transformation digitale. L'implémentation de la solution Hospitalis lui permet de faire évoluer son système de gestion pour une meilleure optimisation des relations avec ses fournisseurs. Cegedim évoque un potentiel de 45.000 commandes et factures digitalisées par an auprès de plus de 350 fournisseurs.

L'UZ Brussel est l'un des 7 hôpitaux académiques en Belgique et compte plus de 3.800 collaborateurs. Avec 721 lits hospitaliers, l'UZ Brussel comptabilise chaque année plus de 30.000 admissions, presqu'autant en ambulatoire et 360.000 consultations. Il rassemble sur un lieu unique à peu près toutes les spécialités et propose une large gamme de soins cliniques. La quantité importante de commandes, de factures et de stocks de médicaments qu'il gère quotidiennement, l'ont amené à devoir repenser entièrement son système de gestion et se tourner vers une société proposant une offre globale de services dédiée Santé, évolutive et pérenne, capable de l'accompagner dans le temps dans tous ses projets numériques.