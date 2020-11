Cegedim retenu par Carrefour

Cegedim retenu par Carrefour









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cegedim SRH, acteur majeur des solutions digitales pour la gestion des Ressources Humaines et de la Paie, accompagne le groupe Carrefour dans son projet de transformation. Dans le cadre de son programme 'Act for Change', Carrefour Market a souhaité proposer à ses magasins Franchisés ou en Location Gérance les mêmes services et prestations de paie qu'à ses magasins intégrés. La solution TEAMS RH répondant en tout point à cet objectif, les équipes Cegedim SRH et celles de Carrefour ont développé une version personnalisée avec une interface spécifique - fonctionnalités, couleurs et wording - correspondant au plus juste à leurs besoins tout en intégrant les règles de paie et de planning de Carrefour.

David Alvarez, Directeur des Ventes chez Cegedim SRH, ajoute : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner Carrefour dans son projet de transformation de la franchise et nos équipes ont mis tout en oeuvre pour répondre à la fois au cadre réglementaire de Carrefour et aux besoins spécifiques des directeurs de magasins. TEAMS RH est une solution performante que nous sommes capables d'implémenter dans des délais très courts".