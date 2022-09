Cegedim : résultats semestriels sous pression

(Boursier.com) — Cegedim a dégagé au premier semestre 2022 un résultat opérationnel courant de 6,8 millions d'euros, en recul de 39,7%. La marge opérationnelle courante s'établit à 2,5% contre 4,5% un an plus tôt. Le résultat net consolidé part du Groupe ressort en perte de 4,9 millions d'euros contre un profit de 6,5 millions d'euros en juin 2021.

" Le Groupe a accéléré le développement des projets en cours entraînant une hausse des effectifs de R&D et des équipes commerciales. De plus, la forte hausse des coûts salariaux enregistrée au premier semestre n'est répercutée aux clients qu'un an après. En effet, l'essentiel des contrats du Groupe prévoit une clause d'indexation des prix annuelle. Ce décalage pénalise les marges en 2022. La division Logiciels & services est la plus pénalisée par ce phénomène. Malgré ce contexte temporairement compliqué, les divisions Flux, Data & marketing et BPO, ont enregistré une croissance de leur résultat opérationnel courant contribuant ainsi à l'amélioration de leur marge ", explique Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim.

Cegedim avait enregistré sur ce premier semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 267,6 millions d'euros, en progression de 6,5% en données publiées et de 6,1% en données organiques par rapport à l'an dernier.

Le groupe se dit " très bien positionné pour saisir les différentes opportunités de marché et aborde la seconde partie de l'année avec confiance ".