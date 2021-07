Cegedim rehausse son anticipation de croissance organique 2021

(Boursier.com) — Cegedim a réalisé au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires en progression de 12,2% en données publiées et de 2,6% par rapport à 2019. Ceci est le reflet d'un deuxième trimestre 2020 particulièrement affecté par la crise sanitaire, principalement les activités " média en pharmacies " et " projets " dans le monde de l'assurance santé, souligne Cegedim. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 251,2 millions d'euros, en croissance de 6,3% en données publiées et de 3,4% par rapport à 2019.

Cegedim revoit à la hausse son anticipation de croissance organique de son chiffre d'affaires 2021 : dorénavant comprise entre 3% et 5% contre une indication de l'ordre de 2% précédemment. Cet objectif est quand même soumis à l'absence de durcissement sévère des restrictions sanitaires en Europe en lien avec la pandémie de Covid-19. Le groupe communiquera sur une éventuelle actualisation de son anticipation de croissance de son Résultat opérationnel courant de 4% lors de la publication des résultats semestriels le 16 septembre prochain.

Cegedim n'anticipe toujours pas d'acquisitions significatives en 2021.