Cegedim recule après les annonces

(Boursier.com) — Cegedim recule de 0,6% à 17,10 euros, alors que le groupe a dégagé en 2022 un résultat opérationnel courant en repli à 25,7 millions d'euros contre 39,9 millions d'euros en 2021. Il représente 4,6% du chiffre d'affaires en 2022 contre 7,6 % en 2021. "Ce repli résulte principalement de l'impact des embauches massives pour accompagner la croissance de Cegedim Santé, des difficultés rencontrées par les activités destinées aux professionnels de santé au Royaume-Uni et des investissements soutenus en innovation (R&D)", a expliqué la direction de Cegedim. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,8%, pour s'établir à 555,2 millions d'euros en 2022.

Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires 2023 autour de 10% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'orienterait à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur les activités à l'international. Le groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2023. "Bien que les ventes seront dynamiques en 2023, nous comprenons que les discussions pour faire passer les hausses de prix sur le CA non indexé (2/3% CA global) ressortent inférieures aux attentes du management" commente Portzamparc qui souligne que la visibilité reste faible sur la base de coûts, tandis que le groupe n'est pas à l'abri d'un nouveau dérapage des marges en cas de durcissement du contexte macroéconomique. "Après mise à jour de notre modèle (scénario, peers et paramètres de marché), nous restons à 'Conserver' avec un objectif ajusté de 19,1 à 19,5 euros" conclut Portzamparc.